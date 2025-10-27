CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Montagabend

So bewegt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 82,36 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 82,36 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 82,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 428.548 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,50 USD) erklomm das Papier am 22.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 1,37 Prozent niedriger. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 89,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,65 USD aus.

Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2025 6,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

