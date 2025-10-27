CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,45 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 81,45 USD. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,91 USD ab. Bei 81,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.918 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,50 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 46,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,65 USD.

Am 31.07.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 98,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,38 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen