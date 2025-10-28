CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 82,04 USD abwärts.

Die CVS Health-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 82,04 USD. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 81,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 620.183 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei 83,74 USD markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 46,89 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 91,32 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

