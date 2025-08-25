DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1652 -0,1%Öl66,81 -0,9%Gold3.550 -0,3%
Kursentwicklung

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

04.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 14,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
12,80 EUR -0,33 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,1 Prozent auf 14,98 USD nach. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,89 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,49 USD. Bisher wurden heute 1.389.562 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 20,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 27,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,80 USD am 10.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 94,66 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3,10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

