D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 27,25 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 27,25 USD. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 28,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1.007.243 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,05 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,87 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 3.023,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,20 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

