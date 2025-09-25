D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Kurs der D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 26,67 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 26,67 USD zu. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,50 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,55 USD. Zuletzt wurden via New York 3.841.521 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 29,17 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 2.957,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 06.11.2025 gerechnet.

2025 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

