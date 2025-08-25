D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagabend höher

Kursverlauf

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 15,43 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 15,43 USD. Bei 15,96 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.455.753 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 33,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 1.828,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

D-Wave Quantum gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe