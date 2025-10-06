DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.879 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,16 +1,2%Gold3.957 +1,8%
D-Wave Quantum im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag ab

06.10.25 16:10 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 32,14 USD nach.

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 32,14 USD nach. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,97 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,00 USD. Bisher wurden via New York 1.053.395 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,27 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 3,52 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 97,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

