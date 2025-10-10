D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verzeichnet am Abend Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Der D-Wave Quantum-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 34,22 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 34,22 USD abwärts. Bei 32,49 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,60 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.862.470 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,53 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gewinne von 15,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,87 USD am 11.10.2024. Mit Abgaben von 97,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,20 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

