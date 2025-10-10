D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 34,76 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 34,76 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 34,57 USD. Bei 35,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 792.835 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,87 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 97,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie nach Rekordhoch unter Druck: Gefährliche Überbewertung?

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung

Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck