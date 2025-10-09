D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum reagiert am Abend positiv

Blick auf D-Wave Quantum-Kurs

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 34,45 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,45 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 36,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 34,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.506.278 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 39,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2024 Kursverluste bis auf 0,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 97,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

