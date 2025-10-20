D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 37,86 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 37,86 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 37,71 USD. Bei 39,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 851.182 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 0,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 97,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

