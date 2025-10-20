DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.011 +1,5%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
D-Wave Quantum im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Montagabend tief südwärts

20.10.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Montagabend tief südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 9,9 Prozent auf 34,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
29,51 EUR -3,63 EUR -10,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 9,9 Prozent auf 34,54 USD abwärts. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 34,49 USD. Mit einem Wert von 39,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.725.851 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 35,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 0,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 97,18 Prozent.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mio. USD – ein Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

