D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 15,62 USD.

Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 20:07 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 15,77 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,19 USD. Zuletzt wechselten 1.602.837 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 24,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 94,88 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

