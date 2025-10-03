DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

03.10.25 16:10 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,4 Prozent auf 31,65 USD zu.

D-Wave Quantum
27,10 EUR 2,16 EUR 8,66%
Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,4 Prozent auf 31,65 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 32,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 30,45 USD. Zuletzt wurden via New York 2.051.549 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 32,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 3.527,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

