D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,4 Prozent auf 31,65 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,4 Prozent auf 31,65 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 32,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 30,45 USD. Zuletzt wurden via New York 2.051.549 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 32,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 3.527,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.
D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck
D-Wave-Aktie nach spektakulären Fortschritten von IonQ nur zeitweise unter Druck
D-Wave Quantum-Aktie auf Verkaufszetteln: Was drückt auf den Quantencomputing-Spezialisten?
Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu D-Wave Quantum
Analysen zu D-Wave Quantum
Keine Analysen gefunden.