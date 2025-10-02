DAX24.392 +1,2%Est505.642 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.776 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,52 -1,4%Gold3.831 -0,9%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zieht am Nachmittag an

02.10.25 16:10 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zieht am Nachmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 26,89 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,9 Prozent auf 26,89 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 27,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,15 USD. Bisher wurden via New York 915.560 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 29,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2024 (0,87 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 96,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

