D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum steigt am Mittwochabend

01.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 25,00 USD zu.

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 25,00 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,82 USD an. Bei 24,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.960.867 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2025 auf bis zu 29,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 16,68 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 96,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

