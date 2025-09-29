DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum fällt am Dienstagabend tief

30.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 23,94 USD.

Aktien
D-Wave Quantum
20,48 EUR -1,02 EUR -4,74%
Um 20:08 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 23,94 USD ab. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,89 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,33 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.980.336 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,17 USD erreichte der Titel am 25.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,85 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,87 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 96,36 Prozent wieder erreichen.

D-Wave Quantum gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mio. USD – ein Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

