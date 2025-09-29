D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von D-Wave Quantum
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 24,66 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 24,66 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 24,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,33 USD. Bisher wurden heute 923.763 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.
Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 18,29 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 0,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 96,46 Prozent Luft nach unten.
Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
Fliegen Quantencomputeraktien zu hoch? D-Wave, IonQ & Co. im Analystencheck
D-Wave-Aktie nach spektakulären Fortschritten von IonQ nur zeitweise unter Druck
D-Wave Quantum-Aktie auf Verkaufszetteln: Was drückt auf den Quantencomputing-Spezialisten?
Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu D-Wave Quantum
Analysen zu D-Wave Quantum
Keine Analysen gefunden.