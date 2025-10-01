D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochnachmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 24,41 USD abwärts.

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 24,41 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 23,92 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 464.060 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 29,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 19,50 Prozent zulegen. Bei 0,87 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 96,43 Prozent wieder erreichen.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

