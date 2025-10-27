D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum springt am Montagabend hoch
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,7 Prozent im Plus bei 35,15 USD.
Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 7,7 Prozent auf 35,15 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 37,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5.122.838 D-Wave Quantum-Aktien.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 0,98 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 97,23 Prozent sinken.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 05.11.2026 wird D-Wave Quantum schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.
