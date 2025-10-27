DAX24.296 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.584 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.988 -2,2%
D-Wave Quantum Aktie News: Bullen treiben D-Wave Quantum am Montagnachmittag an

27.10.25 16:08 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: Bullen treiben D-Wave Quantum am Montagnachmittag an

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,0 Prozent im Plus bei 34,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
29,95 EUR 2,27 EUR 8,20%
Charts|News|Analysen
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,0 Prozent auf 34,94 USD. In der Spitze gewann die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 36,36 USD. Mit einem Wert von 34,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.899.645 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 0,98 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 97,21 Prozent Luft nach unten.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent auf 3,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

