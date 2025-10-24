D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagabend mit Kursfeuerwerk

Kursverlauf

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,2 Prozent auf 33,30 USD.

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 7,2 Prozent auf 33,30 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 35,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,40 USD. Bisher wurden via New York 4.957.219 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 40,39 Prozent wieder erreichen. Bei 0,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 97,07 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,18 Mio. USD eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

