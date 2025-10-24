D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag stark gefragt

D-Wave Quantum im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 12,3 Prozent auf 34,87 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 12,3 Prozent auf 34,87 USD. Bei 34,89 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 1.966.632 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 34,09 Prozent zulegen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,98 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 97,20 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte D-Wave Quantum möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

