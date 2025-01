Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 38,22 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 38,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 335.263 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,65 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 29,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,14 EUR je Aktie belaufen.

