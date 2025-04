Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 34,11 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 34,11 EUR nach oben. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,73 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 714.451 Daimler Truck-Aktien.

Am 16.04.2024 markierte das Papier bei 45,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,22 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,56 EUR an.

Am 14.03.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Daimler Truck-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Daimler Truck-Aktie dennoch in Rot: Bus-Geschäft legt ordentlich