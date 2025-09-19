Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 37,30 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 37,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.027 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 21,53 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 17,48 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,68 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,25 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie stabil: Allianz mit US-Rüstungsunternehmen geschmiedet

Mercedes-Benz-Aktie verliert: Daimler Buses investiert in Ausbau der Produktion in der Türkei

Daimler Truck-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Aktie