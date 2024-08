Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 34,64 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 34,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,25 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.250 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 37,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 13,33 Mrd. EUR, gegenüber 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,24 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Gewinne