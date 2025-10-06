DAX24.420 +0,2%Est505.633 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.876 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.953 +1,7%
Blick auf Datadog A-Kurs

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Montagnachmittag nordwärts

06.10.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Datadog A zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 155,26 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere um 15:53 Uhr 2,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 155,46 USD. Bei 153,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 130.657 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Mit Abgaben von 47,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

