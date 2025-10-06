Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Datadog A zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 157,79 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere um 20:07 Uhr 3,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 159,64 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,11 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 708.674 Stück gehandelt.

Bei 170,07 USD markierte der Titel am 07.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 7,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 826,76 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 645,28 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

