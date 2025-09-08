Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A steigt am Dienstagabend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 139,59 USD.

Das Papier von Datadog A legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 139,59 USD. Bei 139,99 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 136,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 434.227 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,47 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 07.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 826,76 Mio. USD im Vergleich zu 645,28 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu