Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 165,46 USD.

Die Datadog A-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 165,46 USD. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 166,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 164,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 133.669 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,70 USD ab. Abschläge von 50,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

