Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 140,74 USD.

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 140,74 USD. Bei 141,03 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 139,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 73.375 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 17,25 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,95 Prozent.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 826,76 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 USD je Aktie.

