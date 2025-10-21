Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Dienstagabend in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 157,15 USD.

Das Papier von Datadog A konnte um 20:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 157,15 USD. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 159,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 211.860 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 48,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen