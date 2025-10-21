DAX24.294 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.982 ±-0,0%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Notierung im Blick

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Nachmittag fester

21.10.25 16:08 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 156,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
133,92 EUR 2,62 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 156,73 USD nach oben. Bei 156,73 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 156,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 33.693 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD an. Gewinne von 8,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 47,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 826,76 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 28,12 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Datadog A möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

In eigener Sache

Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung