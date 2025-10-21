Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 156,73 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 156,73 USD nach oben. Bei 156,73 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 156,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 33.693 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD an. Gewinne von 8,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 47,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 826,76 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 28,12 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Datadog A möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

