Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 156,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 156,59 USD. Bei 155,76 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 158,17 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 195.161 Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 201,69 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 28,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,83 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 885,65 Mio. USD – ein Plus von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 690,02 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Datadog A-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,02 USD im Jahr 2025 aus.

