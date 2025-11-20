DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.224 -1,5%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Aktienentwicklung

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend im Ausverkauf

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 8,8 Prozent auf 160,71 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
140,16 EUR -11,34 EUR -7,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 8,8 Prozent auf 160,71 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Datadog A-Aktie bis auf 160,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 174,41 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.094.419 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 201,69 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 20,32 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 96,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.11.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 885,65 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 690,02 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Datadog A am 12.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

