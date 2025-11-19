Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 177,11 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 177,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 179,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 428.486 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 116,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.11.2025 vor. Datadog A hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 885,65 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 690,02 Mio. USD umgesetzt.
Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus
Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen
Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Keine Analysen gefunden.