Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Abend gestärkt

19.11.25 20:23 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 177,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
151,50 EUR -0,76 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 177,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 179,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 428.486 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 116,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.11.2025 vor. Datadog A hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 885,65 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 690,02 Mio. USD umgesetzt.

Am 12.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

