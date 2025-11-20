Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Donnerstagnachmittag ins Minus

Datadog A im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,1 Prozent auf 169,01 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 169,01 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Datadog A-Aktie bei 168,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 314.567 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 201,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,34 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 51,66 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 690,02 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 885,65 Mio. USD ausgewiesen.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

