Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Freitagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Datadog A. Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 158,26 USD.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 158,26 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 152,00 USD. Bei 158,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 775.897 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 201,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 48,38 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.11.2025. Datadog A hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 885,65 Mio. USD gegenüber 690,02 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

