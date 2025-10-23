Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A steigt am Donnerstagabend

Blick auf Datadog A-Kurs

Die Aktie von Datadog A zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 154,37 USD zu.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 154,37 USD. Bei 156,16 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 154,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 275.539 Datadog A-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.12.2024 auf bis zu 170,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 10,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 47,08 Prozent Luft nach unten.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

