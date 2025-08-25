Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A tendiert am Dienstagabend südwärts

So entwickelt sich Datadog A

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 126,98 USD nach.

Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 126,98 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 126,80 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 555.038 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.12.2024 auf bis zu 170,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 33,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 55,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

