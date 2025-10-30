Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 157,61 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 157,61 USD zu. Bei 158,34 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.426 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 170,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,91 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird Datadog A schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.
