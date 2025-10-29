Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit KursVerlusten
Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 155,91 USD.
Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 155,91 USD abwärts. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 154,35 USD nach. Mit einem Wert von 156,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 430.771 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 9,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 06.11.2025 vorlegen. Datadog A dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 USD je Datadog A-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
