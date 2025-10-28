DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Datadog A zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 158,04 USD zu.

Datadog Inc Registered Shs -A-
134,58 EUR -0,84 EUR -0,62%
Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 158,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 160,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 159,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 253.091 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 7,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,70 USD am 08.04.2025. Abschläge von 48,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

