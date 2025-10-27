Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Montagabend gefragt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 157,53 USD zu.

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 157,53 USD. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 159,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,25 USD. Zuletzt wechselten 295.748 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 7,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,70 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 48,14 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 826,76 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,28 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Datadog A dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

