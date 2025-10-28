Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Datadog A

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Zuletzt stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 158,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 158,12 USD. Die Datadog A-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 160,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 159,02 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.386 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 170,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 7,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 48,33 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Datadog A-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

