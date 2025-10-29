Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 156,05 USD abwärts.

Die Datadog A-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 156,05 USD abwärts. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 154,35 USD. Bei 156,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.583 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 8,98 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,64 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 826,76 Mio. USD gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Datadog A möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 1,83 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

