Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Donnerstagabend fester

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 158,21 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 158,21 USD zu. In der Spitze legte die Datadog A-Aktie bis auf 159,86 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 155,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 316.513 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,50 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 48,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 äußerte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 826,76 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,28 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 1,83 USD im Jahr 2025 aus.

