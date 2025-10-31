Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Datadog A. Zuletzt wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 162,64 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 162,64 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 162,82 USD. Bei 161,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 212.815 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 4,57 Prozent wieder erreichen. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 49,77 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 826,76 Mio. USD im Vergleich zu 645,28 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

